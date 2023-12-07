Александр Козлов: соцподдержка семей и детей участников СВО позволяет повысить качество их жизни

Комплекс мер поддержки семей участников СВО направлен на сохранение качества их жизни и его повышение Меры социальной поддержки семей и детей участников СВО предоставляют возможность значительно улучшить их качество жизни.
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