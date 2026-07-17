Боец Хатуев, якобы сливший пол-литра крови, чтобы уложиться в вес: «Я же не настолько тупой, чтобы слить кровь в обезвоженном состоянии после сгонки 11 кг»

Боец ACA Мансур Хатуев опроверг информацию, что он сливал кровь перед боем, чтобы уложиться в вес. «Кто мне разрешит сливать кровь? Даже если кто-то увидит, я же не настолько тупой, чтобы слить кровь в обезвоженном состоянии после сгонки 11 кг.
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