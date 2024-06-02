ВС США сбили беспилотник и две ракеты хуситов в Красном море

Николай Герасименко

Сбили Беспилотник и две ракеты хуситов! А сколько не смогли сбить? По данным арабских СМИ в Красном море из 5 авианосцев выведены из строя 3, из 34 боевых кораблей западной коалиции, 4 потоплено и 8 повреждены. Если это соответствует действительности, нужно всемерно поддерживать ребят в сандалях современным вооружением.