Вооруженные силы (ВС) США уничтожили беспилотник и две ракеты, выпущенные йеменским движением мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в сторону американского эсминца USS Gravely.
ВС США сбили беспилотник и две ракеты хуситов в Красном море
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Николай Герасименко
Сбили Беспилотник и две ракеты хуситов! А сколько не смогли сбить? По данным арабских СМИ в Красном море из 5 авианосцев выведены из строя 3, из 34 боевых кораблей западной коалиции, 4 потоплено и 8 повреждены. Если это соответствует действительности, нужно всемерно поддерживать ребят в сандалях современным вооружением.
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