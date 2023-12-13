Русофобия не спасет Казахстан от «крови на асфальте»

Erl Schweizer Почему появляются в разных постсоветских странах, включая Россию, националисты? Когда в государстве у населения имеются проблемы, ищут козлов отпущения. Это раз. Национализм - кратчайший путь для карьеристов, где вирус национализма поглотил значительную часть населения вместе с властью, частенько на словах проповедующей равенство. Это два. Националистический вирус остановить крайне сложно, этот вирус - единственная опора в жизни для больных этой заразой. Россия тоже больна этой заразой, посмотрите хотя бы в википедии, что из себя представляет Царьград, как легко он влез в СМИ, как чествуют, награждают националистов Царьграда. Легко всегда тыкать пальцем в других, сложно посмотреть в зеркало на себя. Национализм процветает в постсоветских странах лишь потому, что пример дает сама Россия. Не нравится правда? Мне тоже ... .

Елена Киршанская Да не совсем так. И японцы, и китайцы, и немцы, и поляки - сугубые националисты.Это традиционная ценность для многих стран, их основа и сила. А вот "русским" как-то "забыли объяснить", что РУССКИЙ - это не национальность. Это - НАЦИЯ. отсюда и ответственность должна быть совсем иная. Почему когда-то поднял тост Сталин за "русский народ"? там что же. не ибыло евреев, татар, узбеков и всех остальных прочих? Или кто-то сочтет Сталина националистом? Это Сталин провозглашал НАЦИЮ. Да вот подхватить было некому - партийцы к власти большой вкус имели, и всякой фигней занимались, вместо своего прямого дела - обучать народ общественному сознанию.