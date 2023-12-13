Кадр из фильма «Жел тоқтаған жер» Русофобские фальшивки, отснятые при помощи американских доброхотов, способны довести до беды Казахстанские правоохранители выразили беспокойство по поводу нашумевшего российского сериала «Слово пацана.
Русофобия не спасет Казахстан от «крови на асфальте»
Комментарии
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Erl Schweizer
Почему появляются в разных постсоветских странах, включая Россию, националисты? Когда в государстве у населения имеются проблемы, ищут козлов отпущения. Это раз. Национализм - кратчайший путь для карьеристов, где вирус национализма поглотил значительную часть населения вместе с властью, частенько на словах проповедующей равенство. Это два. Националистический вирус остановить крайне сложно, этот вирус - единственная опора в жизни для больных этой заразой. Россия тоже больна этой заразой, посмотрите хотя бы в википедии, что из себя представляет Царьград, как легко он влез в СМИ, как чествуют, награждают националистов Царьграда. Легко всегда тыкать пальцем в других, сложно посмотреть в зеркало на себя. Национализм процветает в постсоветских странах лишь потому, что пример дает сама Россия. Не нравится правда? Мне тоже ... .
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4 час.
Елена Киршанская
Да не совсем так. И японцы, и китайцы, и немцы, и поляки - сугубые националисты.Это традиционная ценность для многих стран, их основа и сила. А вот "русским" как-то "забыли объяснить", что РУССКИЙ - это не национальность. Это - НАЦИЯ. отсюда и ответственность должна быть совсем иная. Почему когда-то поднял тост Сталин за "русский народ"? там что же. не ибыло евреев, татар, узбеков и всех остальных прочих? Или кто-то сочтет Сталина националистом? Это Сталин провозглашал НАЦИЮ. Да вот подхватить было некому - партийцы к власти большой вкус имели, и всякой фигней занимались, вместо своего прямого дела - обучать народ общественному сознанию.
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4 час.
ИВ
Иван Вакула
Прежней дружбы наций и народностей, как видно из текста уже кануло в лето, что дальше, национализм берёт верх. Надо возрождать интернационал!!!
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1 час.
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