5 эффективных методов выгнать пауков из дома

Пауки в доме — малоприятное явление для большинства людей. Эти крошечные соседи предпочитают прятаться в теплых, темных уголках, но, если использовать проверенные натуральные средства, можно отпугнуть их надолго.
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