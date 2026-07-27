Чем ответит Иран на атаку своего судна и гибель моряка в Каспийском море

Александр Ростовцев. 25 июля 2026 года ВСУ нанесли удар по иранскому торговому судну в Каспийском море.
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