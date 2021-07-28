«Избиения и удары током»: подполковник СБУ готов рассказать в ЕСПЧ всю правду о пытках

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, какие свидетельства он готов предъявить в Страсбургском суде по международному иску России к Украине — 00:15 Иск в ЕСПЧ: о чем готов рассказать бывший офицер в суде? — 04:08 Какие пытки используют сотрудники СБУ чаще всего? — 05:15 Какие перспективы иска России против Украины в ЕСПЧ? — 06:15 Почему Россия именно сейчас подала иск в ЕСПЧ? — 07:35 Зачем Зеленский инициировал кадровые изменения в СБУ? Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины.