Россиянам напомнили о повышении зарплат с 1 октября

В России с 1 октября поднимут зарплаты работникам бюджетной сферы. Для силового блока и военнослужащих повышение будет максимальным — на 10,5%, для гражданских лиц — на 5,5%, сообщила «Прайму» доцент РЭУ им.
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