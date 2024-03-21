Филиал ПАО «Россети» повысит надежность энергоснабжения ХМАО-Югры

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала приступили к ремонту и замене опор на четырех линиях электропередачи 220-500 кВ, которые участвуют в электроснабжении потребителей в ХМАО – Югре, включая крупный газоперерабатывающий завод.
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