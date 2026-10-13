Происшествия
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Происшествия

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Рязанский полицейский принял участие в антинаркотическом форуме «Искусство против наркотиков»

На площадке арт-пространства «Город» прошел антинаркотический форум «Искусство против наркотиков». Мероприятие было организовано при поддержке члена Общественного совета при региональном УМВД, главного врача ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» Натальи Емец.

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