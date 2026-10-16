Алла Пугачева вновь привлекла внимание поклонников своим появлением на улицах кипрского Лимасола. 77-летняя певица вышла на прогулку в коротком белом платье, продемонстрировав стройные ноги и вызвав бурное обсуждение своей внешности.
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