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Закон, порядок, государство

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Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций, а также плавсредств ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций, а также плавсредств ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты слаженные, поражают цели за несколько выстрелов, после чего быстро сворачивают и замаскировывают орудия, не давая противнику возможность обнаружить огневые позиции.

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