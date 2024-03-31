В Киеве посетовали на непрофессионализм украинской власти

Депутат Рады Геращенко назвала власть Украины непрофессиональной и неэффективной Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в Telegram-канале посетовала на непрофессионализм украинской власти и назвала ее неэффективной.