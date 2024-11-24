Джордж Рассел победил на Гран При Лас-Вегаса, Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом

Джордж Рассел победил на Гран При Лас-Вегаса, Макс Ферстаппен досрочно стал чемпиономLAT Images / MercedesБританский пилот Джордж Рассел уверенно выиграл гонку Формулы 1 в Лас-Вегасе после старта с поул-позиции, а команда Mercedes завоевала победный дубль.
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