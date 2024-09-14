«Вагнеровцы» избили осквернителей могилы Пригожина. «Будете молить о прощении»

Бойцы ЧВК «Вагнер» избили и заставили извиниться осквернителей могилы Пригожина Неизвестные сторонники ЧВК «Вагнер» нашли и избили предполагаемых осквернителей могилы Евгения Пригожина, а также выложили результаты «беседы» в Telegram-канал «Кепка Пригожина».
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