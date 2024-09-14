Страна и люди
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Страна и люди

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«Вагнеровцы» избили осквернителей могилы Пригожина. «Будете молить о прощении»

«Вагнеровцы» избили осквернителей могилы Пригожина. «Будете молить о прощении»

Бойцы ЧВК «Вагнер» избили и заставили извиниться осквернителей могилы Пригожина Неизвестные сторонники ЧВК «Вагнер» нашли и избили предполагаемых осквернителей могилы Евгения Пригожина, а также выложили результаты «беседы» в Telegram-канал «Кепка Пригожина».

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Комментарии
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ВераВерная
Они не понимали, что делали...отморозки...зато прекрасно поняли, что можно бабла срубить. Это нелюди, человечьи очистки(((
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7 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Все правильно! Таких нелюдей нужно убивать!!!
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6 час.
Eduard
Молодцы!
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1 час.

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