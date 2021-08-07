США - нашими глазами

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Как США используют права человека для вмешательства во внутренние дела государств. The Global Times, Китай

Как США используют права человека для вмешательства во внутренние дела государств. The Global Times, Китай

Есть ли у «прав человека» цена? Ответ — да, когда они используются Западом и США для вмешательства во внутренние дела других стран The Global Times узнала исключительно из источников, что базирующаяся в США неправительственная организация (НПО) The Worker Rights Consortium (WRC) шантажировала китайскую компанию и ее американского партнера по сотрудничеству на 300 000 долларов, угрожая раскрутить сфабрикованные вопросы «принудительного труда», связанные с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая.

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valeri bolgov
У пиндостана это уже проверенная афера. Без доказательства с помощью своих "шавок" они могут оболгать любого, даже своего президента.

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