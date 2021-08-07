Есть ли у «прав человека» цена? Ответ — да, когда они используются Западом и США для вмешательства во внутренние дела других стран The Global Times узнала исключительно из источников, что базирующаяся в США неправительственная организация (НПО) The Worker Rights Consortium (WRC) шантажировала китайскую компанию и ее американского партнера по сотрудничеству на 300 000 долларов, угрожая раскрутить сфабрикованные вопросы «принудительного труда», связанные с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая.