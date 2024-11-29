Борис Джонсон признал, что Запад ведет противостояние с РФ чужими руками

Западные страны вовлечены в прокси-конфликт с Россией, воюя против нее чужими руками. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с журналистами The Daily Telegraph.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии