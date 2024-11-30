Завершился 6 сезон шоу «Ну-ка, все вместе», который стал очень жарким. И не только потому что Сергей Лазарев прыгал с трехметровой высоты, желая доказать свою правоту, но и из-за участников, которые боролись до конца.
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