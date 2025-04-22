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Топурия – о Родригесе: «Он из тех парней, которых даже не нужно повалить – сам ляжет. Я – фанат Волкановски и Холлоуэя. Это самые умные парни, с которыми я дрался»

«Не знаю, что рассказать о Яире Родригесе. Я не его фанат. Он из тех парней, которых даже не нужно повалить – сам ляжет.

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