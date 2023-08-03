Несовершеннолетние разбойники избили и ограбили мужчину в Челябинске

Подростки молча и хладнокровно орудовали палкой.Инцидент произошел в Ленинском районе мегаполиса. 49-летний горожанин сидел вечером на лавочке в одном из дворов, когда к нему подошли двое молодых парней и без разговоров начали избивать его палкой.