Царьград

5 805 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Andrei Z-V
    Это прекрасно!Сериал Семёна Сле...
  • Zoia Goldshtab
    В том что животные агрессивны-ВИНОВПТЫ ТОЛЬКО ЛЮДИ!Глава СК России в...
  • holms sherlok
    что будет, что будет... косточки в желудке прорастут и арбузы будут там расти...🤣🤣🤣Врач Тяжельников ...

Несовершеннолетние разбойники избили и ограбили мужчину в Челябинске

Несовершеннолетние разбойники избили и ограбили мужчину в Челябинске

Подростки молча и хладнокровно орудовали палкой.Инцидент произошел в Ленинском районе мегаполиса. 49-летний горожанин сидел вечером на лавочке в одном из дворов, когда к нему подошли двое молодых парней и без разговоров начали избивать его палкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх