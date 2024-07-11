Глава комитета РУСАДА: «У нас растет количество запросов на терапевтическое использование, но если сравнить с США, то разница – в 8 раз. В России нужно продолжать эту работу»

Спортсменам могут разрешать принимать препараты из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA), если это необходимо по медицинским показаниям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ле Пен о заявлениях Мбаппе: «Французы устали получать нравоучения. Тенденция миллионеров говорить людям с зарплатой 1400 евро о том, за кого голосовать, плохо воспринимается»
- Третьяк об Овечкине и рекорде Гретцки: «Сложно будет. Саше почти 39 лет, но он великий мастер и уже стал легендой. Следим и желаем, чтобы свершилось чудо»
- Плющенко о своей академии: «Нам оказывают большую помощь губернатор Московской области и глава Одинцовского округа. Пока ничего не зарабатываем, но все впереди»
Свежие комментарии