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Пять областей Украины остались без света

Пять областей Украины остались без света

Украинский лидер заявил о блэкауте в ряде областей Украины. Об этом он сообщил в соцсети. "Полное отключение электроэнергии в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях", – сказано в сообщении.

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