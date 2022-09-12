Пять областей Украины остались без света

Украинский лидер заявил о блэкауте в ряде областей Украины. Об этом он сообщил в соцсети. "Полное отключение электроэнергии в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях", – сказано в сообщении.