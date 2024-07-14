Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США после покушения на Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала экстренный брифинг Секретной службы США, организованный после неудачной попытки покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа, высмеяв позы сотрудников спецслужб.
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