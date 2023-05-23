The Hill: Украина может лишиться поддержки Вашингтона из-за угрозы дефолта в США

Украина может столкнуться с нехваткой финансов и боеприпасов из-за риска дефолта в США. В текущей экономической обстановке, Соединенное Штаты Америки возможно не смогут продолжать поддерживать Киев, сообщает The Hill.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
Свежие комментарии