Британский журналист Филлипс указал на отвагу погибшего военкора Еремина

Погибший в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей военкор «Известий» Семен Еремин был замечательным человеком и отважным журналистом, рассказал 20 апреля британский журналист Грэм Филлипс.
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