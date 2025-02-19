«Россия превосходит ожидания»: Мозговые центры Запада выдали правду

Анализ нынешних экспертных оценок ведущих западных «мозговых центров» показывает, что реальное положение дел на украинском фронте заставляет их всё более трезво смотреть на ситуацию и делать соответствующие прогнозы не в пользу Киева и его западных покровителей.
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