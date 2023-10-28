Таинственная комета Понса-Брукса: космическое явление, подобное «звёздным войнам Елена ГалицкаяПалестина и Израиль могут быть полюсами геополитической напряженности, но в мире науки и астрономии также происходят удивительные события, привлекающие внимание.
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