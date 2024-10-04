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Новое фото Софьи Эрнст породило плохие слухи: “Так выглядит брошенная женщина, которая утопала в алкоголе”

Новое фото Софьи Эрнст породило плохие слухи: “Так выглядит брошенная женщина, которая утопала в алкоголе”

Константин и Софья Эрнст. Фото: tele.ruНедавнее селфи, опубликованное в социальных сетях актрисой Софьей Заикой, супругой главы Первого канала Константина Эрнста, вызвало широкий резонанс среди пользователей.

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