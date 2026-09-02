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Царьград

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Банк России сообщил о 190 млрд руб. притока в закрытые фонды

Банк России сообщил о 190 млрд руб. притока в закрытые фонды

Во втором квартале 2026 года Банк России зафиксировал рекордный приток в 190 млрд руб. в индивидуальные ЗПИФы.

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