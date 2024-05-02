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Представитель России считает санкции продолжением русофобских действий Запада

Представитель России считает санкции продолжением русофобских действий Запада

Отвечая на вопрос об очередных недружественных шагах Вашингтона, дипломат заявил, что весь мир увидел собранный администрацией США очередной «винегрет» санкций, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на пост диппредставительства в соцсети.

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