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Аргументы и Факты

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ВСУ могли применить морской дрон Magura для атаки на порт Сочи

ВСУ могли применить морской дрон Magura для атаки на порт Сочи

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru прокомментировал попытку атаки порта Сочи с использованием морского дрона.

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