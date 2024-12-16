Агрегаторы помогут с легализацией отелей

Российские гостиницы, не прошедшие обязательную классификацию, с 2025 года лишатся права рекламировать свои услуги в интернете — поправка, которая недавно была внесена в Федеральный закон № 132 «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации», может кардинальным образом изменить гостиничный бизнес в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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