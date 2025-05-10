Сын обвиняемого в коррупции экс-замглавы Брянской области получал взятки за отца

Сына бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко фиктивно оформили на работу и регулярно начисляли зарплату, но было одним из способов передачи взяток его отцу, обвиняемому в крупной коррупционной схеме.
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