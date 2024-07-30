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В Свердловской области восемь подростков планировали теракты на железной дороге

В Свердловской области восемь подростков планировали теракты на железной дороге

В Свердловской области задержаны восемь подростков, планировавших совершить теракты на железной дороге.

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Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Можэт я покажусь жестоким но этих подростков раз уж они небыли воспитанный к любви своей родины как жэ неисправиш их можно только наказать исемжоззе тем лучше не для них для общества их родители не смогли воспитать а родителей тоже наказать за то что несобщили что несправляюца в воспитании эти подростки ужэ предатели готовые за деньги продавца все они потерянные а после тюрьмы мы получим еще более озлобленных
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