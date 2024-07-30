СЗ

Сергей Захаров

Можэт я покажусь жестоким но этих подростков раз уж они небыли воспитанный к любви своей родины как жэ неисправиш их можно только наказать исемжоззе тем лучше не для них для общества их родители не смогли воспитать а родителей тоже наказать за то что несобщили что несправляюца в воспитании эти подростки ужэ предатели готовые за деньги продавца все они потерянные а после тюрьмы мы получим еще более озлобленных