Эксперт Алутин: вклад в ₽6,5 млн принесет доход, равный средней зарплате в России

Для получения пассивного дохода от банковских вкладов, равного средней зарплате в России, необходимо разместить около 6,5 млн рублей с учетом налога на проценты, сообщил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин.