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Эксперт Алутин: вклад в ₽6,5 млн принесет доход, равный средней зарплате в России

Эксперт Алутин: вклад в ₽6,5 млн принесет доход, равный средней зарплате в России

Для получения пассивного дохода от банковских вкладов, равного средней зарплате в России, необходимо разместить около 6,5 млн рублей с учетом налога на проценты, сообщил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин.

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Комментарии
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НК
Наталья Конева
Что то мелко.... за 6.5 миллионов пользования банком - 30 рублей в месяц?? Прохвосты наши банки!!
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