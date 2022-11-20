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Руководитель клуба НБА: «Лейкерс» могут выменять Бена Симмонса»

По мнению руководителя одного из клубов НБА, «Лейкерс» могут попытаться выменять разыгрывающего Бена Симмонса у «Бруклина» в этом сезоне.

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