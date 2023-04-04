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Революционное развитие методики стрельбы английского флота на рубеже XIX–XX

Во второй половине XIX века морская артиллерия переживала период бурного развития. В 1890-е ведущие морские державы уже имели на вооружении мощные и точные орудия, способные в теории успешно поражать цели на дистанции в несколько километров.

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