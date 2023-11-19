Politico: Байден поручил подготовить санкции за нападения на палестинцев

Президент США Джо Байден поручил высокопоставленным чиновникам из аппарата Белого дома подготовить список санкционных мер, включая визовые запреты, для «экстремистски настроенных израильских поселенцев, вытесняющих палестинцев с Западного берега Иордана», пишет Politico со ссылкой на внутреннюю документацию.
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