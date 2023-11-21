Смартфонозависимость школьников — преодолеем, или будет ломка?

Психолог Дамиан Синайский оценил решение парламентариев запретить мобильные телефоны на уроках Павел Еськов Фото: DPA / Global Look Press Материал комментируют: Дамиан Синайский Госдума накануне на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками на уроках средств связи, в том числе смартфонов.