Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Император Западного Полушария в канадо-гренландской панаме.

Император Западного Полушария в канадо-гренландской панаме.

Вот слоняра. В посудной лавке. С кувалдой в хоботе. Не успел ещё сесть откормленной пятой точкой в кресло Овального Кабинета, а уже половину планеты вверг в состояние шока и трепета.

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
Не подавился бы, с таким аппетитом. Ещё раз доказал что это страна бандитов.
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17 час.
Eduard
Пусть забирает,нас это не касается!
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6 час.
Людмила Фирстова
Судя по вашему комментарию, вы не привыкли думать и анализировать информацию, не дано это вам...
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4 час.

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