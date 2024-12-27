Вот слоняра. В посудной лавке. С кувалдой в хоботе. Не успел ещё сесть откормленной пятой точкой в кресло Овального Кабинета, а уже половину планеты вверг в состояние шока и трепета.
Император Западного Полушария в канадо-гренландской панаме.
Комментарии
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vitaly yanushkevich
Не подавился бы, с таким аппетитом. Ещё раз доказал что это страна бандитов.
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17 час.
Eduard
Пусть забирает,нас это не касается!
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6 час.
Людмила Фирстова
Судя по вашему комментарию, вы не привыкли думать и анализировать информацию, не дано это вам...
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4 час.
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