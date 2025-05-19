Опасная тенденция в делах о национализации

Руководитель рабочей группы по правовой поддержке предпринимательства «Делового союза Евразии», управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский о том, что только четкий контроль за деятельностью чиновников и гос.
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