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Опасная тенденция в делах о национализации

Опасная тенденция в делах о национализации

Руководитель рабочей группы по правовой поддержке предпринимательства «Делового союза Евразии», управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский о том, что только четкий контроль за деятельностью чиновников и гос.

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