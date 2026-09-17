Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Любопытное...

А  вот   камрад  обратил внимание  на  интересный момент."Заметил любопытное. Из пяти парламентских партий (они же основные конкуренты на грядущих выборах) - ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР, НЛ - только у двух на логотипе присутствует визуальная отсылка к России; у трёх других партий таких отсылок на логотипе нет, а у одной из них, у "Новых людей", даже в названии такой отсылки нет.

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Nikolia Vovchenko

Может все партии посчитали это "другим", но ни одна из партий ничего не сказала о предстоящих концертах в России поклонника хитлера...Как будто это их это не касается и те концерты такие невинные