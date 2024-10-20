Китайские ученые предупредили о бактериях, устойчивых к дезинфекции

Стерильная среда может привести к возникновению новых заболеваний. Бактерии 123RF/legion-media.ruПосле пандемии Covid-19 использование дезинфицирующих средств стало обыденной привычкой многих городских жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии