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Китайские ученые предупредили о бактериях, устойчивых к дезинфекции

Китайские ученые предупредили о бактериях, устойчивых к дезинфекции

Стерильная среда может привести к возникновению новых заболеваний. Бактерии 123RF/legion-media.ruПосле пандемии Covid-19 использование дезинфицирующих средств стало обыденной привычкой многих городских жителей.

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