Израиль начал контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана

Global look press/Keystone Press Agency/Mohammed Nasser Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит контртеррористическую операцию в лагере беженцев Дженин на территории Западного берега реки Иордан, сообщает газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на местные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии