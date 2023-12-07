На Камчатке жительница угрожала на улице школьнику предметом, похожим на оружие

Управление МВД России по Петропавловску-Камчатскому поделилось информацией о том, что сотрудники правоохранительных органов проверяют инцидент, во время которого местная жительница начала угрожать на улице несовершеннолетнему предметом, напоминающим оружие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии