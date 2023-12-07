Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 688 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Инга
    замш нравится больше. а вот кожа практичней.согласна выбор за нами.Какие сапоги тепл...
  • Владимир Аверков
    как же беднягу унижали-то?...боюсь даже представить!!!Журналист Михаил ...
  • tsan tsan
    Лучше бездетная чиновница, чем трижды разведённая мамашка вроде Шукшиной.Мария Шукшина нам...

На Камчатке жительница угрожала на улице школьнику предметом, похожим на оружие

На Камчатке жительница угрожала на улице школьнику предметом, похожим на оружие

Управление МВД России по Петропавловску-Камчатскому поделилось информацией о том, что сотрудники правоохранительных органов проверяют инцидент, во время которого местная жительница начала угрожать на улице несовершеннолетнему предметом, напоминающим оружие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх