В США уже нашли замену Джо Байдену

По словам главного стратега Демократической партии Дэвида Аксельрода, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом может стать самым сильным кандидатом от Демократической партии на пост президента, если президент Джо Байден откажется от участия в выборах.
По словам главного стратега Демократической партии Дэвида Аксельрода, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом может стать самым сильным кандидатом от Демократической партии на пост президента, если президент Джо Байден откажется от участия в выборах.
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