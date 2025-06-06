«Скидки всем, кто в никабе»: скандальная акция в Уфе оскорбила российских женщин

Андрей

В никабе женщины могут ходить... Но для государственных учреждений, для всех частных общественных мест, поликлиники, магазины, места общественного питания и т.д, необходими законодательно утвердить дресс-код, светская одежда! Нарушителей штрафоват и не обслуживать!