«Скидки всем, кто в никабе»: скандальная акция в Уфе оскорбила российских женщин

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Комментарии
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Александр
Идиоты тут же возбудились.
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7 час.
Андрей
В никабе женщины могут ходить... Но для государственных учреждений, для всех частных общественных мест, поликлиники, магазины, места общественного питания и т.д, необходими законодательно утвердить дресс-код, светская одежда! Нарушителей штрафоват и не обслуживать!
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5 час.
nika_shatilova
А в этих тряпках женщины или хохлы- террористы? Может поэтому скидки?
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4 час.
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