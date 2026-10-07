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Сергунина анонсировала марафон по созданию видеоигр "Москва – Китай"

Сергунина анонсировала марафон по созданию видеоигр "Москва – Китай"

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко С 28 по 30 ноября в Московском кластере видеоигр и анимации пройдет международный марафон "Москва – Китай", сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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