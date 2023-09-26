В Белом доме заявили, что без американской помощи Украина потеряет боеспособность

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что прекращение или значительное сокращение военной помощи Киеву негативно отразится на боеспособности Украины, – сообщает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии