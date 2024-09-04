NYT: Удар ВС РФ по тренировочному центру в Полтаве деморализовал ВСУ

Американская газета New York Times опубликовала статью, в которой сообщила, что удар российских войск по тренировочному центру в Полтаве полностью деморализовал украинские войска на фоне поражений в Донбассе.
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